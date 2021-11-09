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أخبار محلية > “فهد الطبية” توضح آثار مرض السكري وطرق الوقاية منه
09/11/2021   9:50 ص

“فهد الطبية” توضح آثار مرض السكري وطرق الوقاية منه

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أوضحت مدينة الملك فهد الطبية آثار مرض السكري الذي يصيب العديد من الأشخاص سنوياً حول العالم، وطرق الوقاية منه.

وقالت المدينة إن آثار مرض السكري تتمثل في اعتلال الشبكية، والكلى، وأمراض القلب والأوعية الدموية، والاعتلال العصبي خاصة في القدمين، مبينةً أن طرق الوقاية تبدأ بتناول الأطعمة قليلة الدهون والغنية بالألياف، وممارسة الأنشطة البدنية، والمحافظة على الوزن الصحي.

ولفتت إلى أن داء السكري هو مرض استقلابي مزمن يؤثر على كيفية استخدام الجسم للجلوكوز، موضحة أن أسلوب الحياة الصحي يساعد في الوقاية من مرض السكري بأنواعه. وفق “أخبار 24”.

“فهد الطبية” توضح آثار مرض السكري وطرق الوقاية منه

أخبار محلية
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