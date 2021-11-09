بالفيديو.. هذه طريقة تسجيل الطلاب والطالبات في الحافلات المدرسية

عرضت لقطات مصورة طريقة تسجيل الطلاب والطالبات في الحافلات المدرسية، والتي تتولى مهام تشغيلها شركة تطوير للنقل التعليمي.
ويمكن التسجيل وفق ما عرضه برنامج “مع الناس” على قناة “السعودية”، من خلال الدخول على نظام “نور”، أو الاتصال بخدمة العملاء ثم ترسل رسالة فورية إلى المتصل توضح خطوات التسجيل.
جدير بالذكر أن وزارة التعليم كانت قد دعت أولياء الأمور لتسجيل أبنائهم في خدمة النقل المدرسي، وحددت مبلغ 200 ريال سنوياً لكل طالب أو طالبة كرسوم للتسجيل في الخدمة.
طريقة تسجيل الطلاب في الحافلة المدرسية.. @HamidADakhil#مع_الناس #قناة_السعودية pic.twitter.com/obgdtIy26E
— قناة السعودية (@saudiatv) November 8, 2021
وفق “أخبار 24”.