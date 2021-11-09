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أخبار محلية > بالفيديو.. هذه طريقة تسجيل الطلاب والطالبات في الحافلات المدرسية
09/11/2021   9:50 ص

بالفيديو.. هذه طريقة تسجيل الطلاب والطالبات في الحافلات المدرسية

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عرضت لقطات مصورة طريقة تسجيل الطلاب والطالبات في الحافلات المدرسية، والتي تتولى مهام تشغيلها شركة تطوير للنقل التعليمي.

ويمكن التسجيل وفق ما عرضه برنامج “مع الناس” على قناة “السعودية”، من خلال الدخول على نظام “نور”، أو الاتصال بخدمة العملاء ثم ترسل رسالة فورية إلى المتصل توضح خطوات التسجيل.

جدير بالذكر أن وزارة التعليم كانت قد دعت أولياء الأمور لتسجيل أبنائهم في خدمة النقل المدرسي، وحددت مبلغ 200 ريال سنوياً لكل طالب أو طالبة كرسوم للتسجيل في الخدمة.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. هذه طريقة تسجيل الطلاب والطالبات في الحافلات المدرسية

أخبار محلية
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