بالفيديو.. فتاة تعمل حكماً ومدربة أسلحـة تروي قصة دخولها هذا المجال وكيف كانت ردة فعل عائلتها

روت فتاة تعمل حكماً ورامية ومدربة أسلحـة وتملك رخصة في نشاط تدريب الأسلـحة، قصة شغفها واهتمامها باقتناء واستخدام الأسلحـة، وكيف كانت ردة فعل أسرتها وتقبلهم لهذا الأمر.
وقالت المدربة منى الخريص إن الشغف بالأسلحـة بدأ معها بعمر 17 عاماً، حيث كانت ترافق والدها في رحلات البر والمقناص وترى استخدامه للسـلاح، فصار لديها هوس في معرفة كيفية استخدامها وتركيبها.
وأضافت الخريص أنها حصلت على دورة من الاتحاد السعودي للرماية وتمكنت من الحصول على شهادة تدريب وأمان مع الأسلحـة والتعامل معها، مبينة أن انطلاقتها كانت بمهرجان الصيد والصقور والذي حصلت خلاله على تصريح مزاولة مهنة.
وأوضحت في لقائها مع برنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”، أن ما كان ينقص النساء لدخول هذا المجال هو وجود البيئة المحفزة، مشيرة إلى أنها وجدت دعماً كبيراً من المسؤولين ورأت إقبالاً كبيراً من النساء لمعرفة مجال الأسلحـة لم تكن تتوقعه. وفق “أخبار 24”.
وعن ردة فعل أسرتها، أشارت إلى أن والدتها لديها تخوف حتى الآن من هوايتها تلك، وكانت تطلب كثيراً منها الاهتمام بهواية أخرى، لكنها تعايشت مع الأمر وتقبلت فكرة وجود أسلحـة في المنزل رغم أنه كان أمراً محظوراً.
ولفتت إلى أن كثيراً من أقاربها وصديقاتها عارضوا هوايتها حيث لم يتقبلوا فكرة أن امرأة تعمل في التدريب على التعامل مع الأسلحـة، لكنها كانت تقنعهم بأنها سنة نبوية وكثير من النساء في زمن الرسول، صلى الله عليه وسلم، كن يحملن السـلاح في المعارك ونجحت في إقناعهم بتقبل الأمر.
منى الخريص .. حكم ورامية ومدربة أسلحة : هذه هي بدايتي مع حب الرماية والأسلحة والانطلاقة كانت في مهرجان الصيد والصقور وحصلت على ترخيص لمزاولة المهنة @Cat_l40#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/rC00AburJN
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) November 8, 2021
منى الخريص .. حكم ورامية ومدربة أسلحة : كل ما كان ينقصنا هو البيئة المحفزة والمشجعة والإقبال كبير جدا من النساء على مجال الأسلحة @Cat_l40#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/Sb4hBfmd2H
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) November 8, 2021
منى الخريص .. حكم ورامية ومدربة أسلحة : إلى الآن والدتي لديها خوف من هوايتي مع الأسلحة .. وشغفي يتفوق على خوفي وهناك أمان عالي جدا لاستخدام السلاح@Cat_l40#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/RbWyP8tpVf
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) November 8, 2021