كاتب يُعلق على تكاليف الزواج الباهظة.. ويحذر: قد تسبب خلافات وتنتهي بالطلاق

علق الكاتب حمد القاضي على تكاليف الزواج الباهظة التي يتحملها الزوج، محذراً من أنها قد تسبب خلافات أسرية كبيرة تنتهي بالطلاق في أغلب الأحيان.
وقال القاضي في مقابلة مع برنامج “الشارع السعودي” على قناة “السعودية”، إن أسباب الطلاق تكمن في الأشياء المادية التي تطلبها الزوجة ولا يستطيع الزوج تحقيقها؛ كونه قدم كل ما لديه من أموال ومدخرات لإتمام زواجه، إلى جانب مساعدة الأب والأم له.
وأضاف أن الأسباب تضمنت أيضاً عدم وجود مساحة كافية بين الزوجين لتفهّم بعضهما البعض وتجاوز الخلافات التي تدور بينهما، مشيراً إلى أن الحياة ليست وردية والمال لا يعني كل السعادة، بل هو جزء منها وطريق لها. وفق “أخبار 24”.
وحول ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي من مظاهر التباهي و”الهياط” والإهداءات والتكاليف الباهظة في بعض الزواجات، أكد أن السعادة لا تعني كثرة الأموال والفخامة، منوهاً بأن الكثير من الأسر لا تملك المال الوفير، ولكنها تعيش في سعادة وهناء.
حمد القاضي – كاتب رأي: تكاليف الزواج الباهظة قد تسبب خلافات بين الزوجين تنتهي بالطلاق.#الشارع_السعودي#قناة_السعودية pic.twitter.com/eO1CM74kam
— قناة السعودية (@saudiatv) November 8, 2021