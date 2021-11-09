نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > كاتب يُعلق على تكاليف الزواج الباهظة.. ويحذر: قد تسبب خلافات وتنتهي بالطلاق
09/11/2021   9:49 ص

كاتب يُعلق على تكاليف الزواج الباهظة.. ويحذر: قد تسبب خلافات وتنتهي بالطلاق

+ = -
573

علق الكاتب حمد القاضي على تكاليف الزواج الباهظة التي يتحملها الزوج، محذراً من أنها قد تسبب خلافات أسرية كبيرة تنتهي بالطلاق في أغلب الأحيان.

وقال القاضي في مقابلة مع برنامج “الشارع السعودي” على قناة “السعودية”، إن أسباب الطلاق تكمن في الأشياء المادية التي تطلبها الزوجة ولا يستطيع الزوج تحقيقها؛ كونه قدم كل ما لديه من أموال ومدخرات لإتمام زواجه، إلى جانب مساعدة الأب والأم له.

وأضاف أن الأسباب تضمنت أيضاً عدم وجود مساحة كافية بين الزوجين لتفهّم بعضهما البعض وتجاوز الخلافات التي تدور بينهما، مشيراً إلى أن الحياة ليست وردية والمال لا يعني كل السعادة، بل هو جزء منها وطريق لها. وفق “أخبار 24”.

وحول ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي من مظاهر التباهي و”الهياط” والإهداءات والتكاليف الباهظة في بعض الزواجات، أكد أن السعادة لا تعني كثرة الأموال والفخامة، منوهاً بأن الكثير من الأسر لا تملك المال الوفير، ولكنها تعيش في سعادة وهناء.

كاتب يُعلق على تكاليف الزواج الباهظة.. ويحذر: قد تسبب خلافات وتنتهي بالطلاق

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885183792.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.