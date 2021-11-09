شاهد.. لقطات من مبايعة الشعب السعودي لملوك البلاد وأبرز أقوال قادة المملكة تلك اللحظة

نشرت دارة الملك عبدالعزيز لقطات من مبايعة أبناء الشعب السعودي لملوك البلاد بعد توليهم الحكم، بدءاً من المؤسس الملك عبدالعزيز وصولاً إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وأظهرت اللقطات التي أبرزتها الدارة، الإقبال الكبير من المواطنين على مبايعة قادة المملكة وبذل العهود على السمع والطاعة، وأبرز ما قاله ملوك المملكة لحظة تلقيهم البيعة من المواطنين.
وشدد الملك المؤسس عبدالعزيز لحظة بيعته، على أنه اتخذ إظهار الدعوة إلى الله والتسامح واجباً عليه وعلى المسلمين عامة في البلاد، فيما أكد الملك سعود على جعل كتاب الله وسنة رسوله دستوراً لها.
وأكد الملك فيصل في كلمته أنه لا يتحدث باسمه ولكن كفرد من عامة الناس، ووعد الملك خالد بالاهتمام بكل ما من شأنه إسعاد هذه الأمة وحفظ دينها، في الوقت الذي أكد فيه الملك فهد أنه لا يوجد في المملكة نظام يخالف كتاب الله وسنة رسوله. وفق “أخبار 24”.
وفي كلمته للشعب السعودي خلال تلقيه البيعة، تعهد الملك عبدالله بأن يتخذ القرآن منهجاً ودستوراً له خلال حكمه، فيما أكد الملك سلمان أن قيادة البلاد وشعبها سيظلون متمسكين بحول الله وقوته بالنهج القويم.
#فيديو_الدارة |📺
الدين والوطن.. تعهد بها الملوك وبايعهم عليها المواطنون .. لأنها أصل عمارة الأرض ووجود الإنسان وتأسيس الأوطان.. وسر ثبات المملكة العربية السعودية وأمنها واستقرارها.
#ذكرى_البيعة#دارة_الملك_عبدالعزيز pic.twitter.com/uJ1RPg2Dmj
— دارة الملك عبدالعزيز (@Darahfoundation) November 8, 2021