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أخبار محلية > “الجوازات” توضح خطوات تجديد جواز السفر لمن هم دون 15 عاماً
09/11/2021   9:49 ص

“الجوازات” توضح خطوات تجديد جواز السفر لمن هم دون 15 عاماً

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أوضحت المديرية العامة للجوازات خطوات إصدار وتجديد جواز السفر من خلال منصة “أبشر” لمن هم دون 15 عاماً.

وبيّنت المديرية أن الخطوات تبدأ بالدخول على بوابة الخدمة من خلال منصة “أبشر”، والتوجه إلى القائمة الرئيسية “الخدمات الإلكترونية” واختيار خدمات، وبعدها اختيار تجديد جواز السفر السعودي، ثم تحديد الفرد المراد تجديد جوازه من قائمة أفراد الأسرة.

وأضافت أن الخطوات تضمنت أيضاً ظهور معلومات فرد الأسرة للتأكد من بياناته، وبعد ذلك يتم الضغط على “التالي” بعد تحديد مدينة وفرع الجوازات لاستلام الجواز، ومن ثم رفع صورة حديثة وفقاً للشروط الموضحة في المنصة، وأخيراً الموافقة على الإقرارات والضغط على تأكيد لتنفيذ الخدمة.

وفق “أخبار 24”.

“الجوازات” توضح خطوات تجديد جواز السفر لمن هم دون 15 عاماً

أخبار محلية
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