نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار الخرج > مجتمع الخرج > برنامج سمو سيدي ولي العهد للتسامح والذكرى السابعة لتولي الملك سلمان مقاليد الحكم
09/11/2021   10:18 ص

برنامج سمو سيدي ولي العهد للتسامح والذكرى السابعة لتولي الملك سلمان مقاليد الحكم

+ = -
1184

قال الشيخ عامر بن حزام بن معضد آل خرصان المكلف ببرنامج سمو سيدي ولي العهد لإصلاح ذات البين التطوعي إن الذكرى السابعة لتولي مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله مقاليد الحكم مناسبة عزيزة على كل مواطن ومقيم على ثرى هذه الأرض الطيبة وعلى كل عربي ومسلم ومسالم في الكرة الأرضية لما لمولاي سلمه الله من مكانة كبيرة في قلوب الجميع فهو سلمان بن عبدالعزيز الذي إذا ذكر اسمه حضرت جميع معاني العز والمجد التي عرف بها شخصه الكريم حفظه الله ، متمنيًا الشيخ ابن خرصان لمولاي خادم الحرمين الشريفين ولسيدي ولي العهد دوام التوفيق والعز رافعًا باسم البرنامج وجميع العاملين فيها والمستفيدين أسمى آيات التهاني للقيادة الحكيمة بهذه المناسبة السعيدة.

وقال الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن زيد العقيلي العضو الفعال في برنامج سمو سيدي ولي العهد لإصلاح ذات البين التطوعي إن الذكرى السابعة لتولي مولاي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم تذكرنا بتاريخ مولاي المجيد المليء بأعمال القوة والتمكين والخير والنماء التي يعد مولاي خادم الحرمين الشريفين حفظه الله شمسًا شارقة فيها لا تغيب ، رافعًا الشيخ العقيلي التبريكات لمولاي خادم الحرمين الشريفين ولسمو سيدي ولي العهد سلمهما الله بهذه المناسبة المجيدة سائلًا الله أن يحفظهما ذخرًا للوطن والمواطنين والمقيمين والعرب والمسلمين وشرفاء البشر أجمعين.

برنامج سمو سيدي ولي العهد للتسامح والذكرى السابعة لتولي الملك سلمان مقاليد الحكم

أخبار الخرج, مجتمع الخرج
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885183826.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.