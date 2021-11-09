برنامج سمو سيدي ولي العهد للتسامح والذكرى السابعة لتولي الملك سلمان مقاليد الحكم

قال الشيخ عامر بن حزام بن معضد آل خرصان المكلف ببرنامج سمو سيدي ولي العهد لإصلاح ذات البين التطوعي إن الذكرى السابعة لتولي مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله مقاليد الحكم مناسبة عزيزة على كل مواطن ومقيم على ثرى هذه الأرض الطيبة وعلى كل عربي ومسلم ومسالم في الكرة الأرضية لما لمولاي سلمه الله من مكانة كبيرة في قلوب الجميع فهو سلمان بن عبدالعزيز الذي إذا ذكر اسمه حضرت جميع معاني العز والمجد التي عرف بها شخصه الكريم حفظه الله ، متمنيًا الشيخ ابن خرصان لمولاي خادم الحرمين الشريفين ولسيدي ولي العهد دوام التوفيق والعز رافعًا باسم البرنامج وجميع العاملين فيها والمستفيدين أسمى آيات التهاني للقيادة الحكيمة بهذه المناسبة السعيدة.
وقال الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن زيد العقيلي العضو الفعال في برنامج سمو سيدي ولي العهد لإصلاح ذات البين التطوعي إن الذكرى السابعة لتولي مولاي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم تذكرنا بتاريخ مولاي المجيد المليء بأعمال القوة والتمكين والخير والنماء التي يعد مولاي خادم الحرمين الشريفين حفظه الله شمسًا شارقة فيها لا تغيب ، رافعًا الشيخ العقيلي التبريكات لمولاي خادم الحرمين الشريفين ولسمو سيدي ولي العهد سلمهما الله بهذه المناسبة المجيدة سائلًا الله أن يحفظهما ذخرًا للوطن والمواطنين والمقيمين والعرب والمسلمين وشرفاء البشر أجمعين.