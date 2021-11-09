“مكافحة المخدرات”: إحباط تهريب أكثر من طن حشيش و269 ألف قرص إمفيتامين والقبض على 87 متهماً

أعلنت وزارة الداخلية إحباط محاولات لتهريب أكثر من طن من مادة الحشيش المخدر، ونحو 269 ألف قرص إمفيتامين مخدر، و69.3 طن من مادة القات المخدر، بمناطق جازان وعسير ونجران والجوف.
وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود العقيد مسفر القريني، أن الدوريات البرية تمكنت من القبض على المتورطين في عملية التهريب وعددهم 87 متهمًا؛ بينهم 47 مواطنًا ، و40 متهما من مخالفي نظام أمن الحدود؛ 26 منهم يمنيو الجنسية، و13 إثيوبيا، ومتهم واحد صومالي.
وأوضح العقيد القريني، أنه تم إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
إحباط محاولات لتهريب (1.080) طن من مادة الحشيش المخدر، و(269512) قرص إمفيتامين مخدر، و(69.3) طن من مادة القات المخدر، بمناطق جازان وعسير ونجران والجوف.
#الحرب_على_المخدرات pic.twitter.com/UK5FJR0nng
— وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) November 9, 2021
وفق “أخبار 24”.