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أخبار محلية > “مكافحة المخدرات”: إحباط تهريب أكثر من طن حشيش و269 ألف قرص إمفيتامين والقبض على 87 متهماً
09/11/2021   5:38 م

“مكافحة المخدرات”: إحباط تهريب أكثر من طن حشيش و269 ألف قرص إمفيتامين والقبض على 87 متهماً

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أعلنت وزارة الداخلية إحباط محاولات لتهريب أكثر من طن من مادة الحشيش المخدر، ونحو 269 ألف قرص إمفيتامين مخدر، و69.3 طن من مادة القات المخدر، بمناطق جازان وعسير ونجران والجوف.

وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود العقيد مسفر القريني، أن الدوريات البرية تمكنت من القبض على المتورطين في عملية التهريب وعددهم 87 متهمًا؛ بينهم 47 مواطنًا ، و40 متهما من مخالفي نظام أمن الحدود؛ 26 منهم يمنيو الجنسية، و13 إثيوبيا، ومتهم واحد صومالي.

وأوضح العقيد القريني، أنه تم إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

إحباط تهريب كميات من مادة الحشيش المخدر وأقراص "إمفيتامين" ومادة القات والقبض على المتورطين

 

إحباط تهريب كميات من مادة الحشيش المخدر وأقراص "إمفيتامين" ومادة القات والقبض على المتورطين

إحباط تهريب كميات من مادة الحشيش المخدر وأقراص "إمفيتامين" ومادة القات والقبض على المتورطين

وفق “أخبار 24”.

“مكافحة المخدرات”: إحباط تهريب أكثر من طن حشيش و269 ألف قرص إمفيتامين والقبض على 87 متهماً

أخبار محلية
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