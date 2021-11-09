مصدر: السماح بتقسيط رسوم المرافقين بشكل ربع سنوي.. و400 ريال شهرياً عن كل مرافق

كشف مصدر بالمديرية العامة للجوازات عن السماح بتقسيط سداد رسوم المرافقين والتابعين للعاملين الوافدين بالقطاع الخاص، من خلال أنظمة سداد للمدفوعات الحكومية عبر جميع الوسائل البنكية.
وأوضح المصدر لـ”أخبار 24″ أنه تم السماح مؤخرا بإصدار الإقامات المرتبطة برخص العمل وتجديدها بشكل ربع سنوي، كل 3 أشهر كحد أدنى، وتجزئة استحصال قيمة رخصتي العمل والإقامة، والمقابل المالي، والرسوم اللازمة لاستخراج الإقامات، بما فيها رسوم المرافقين، منوها إلى استثناء العمالة المنزلية ومن في حكمها من هذا السماح.
وبيّن أن صاحب العمل إذا قام بتجديد هوية الوافد بشكل ربع سنوي، فإن جميع الرسوم المرتبطة بتجديد هويته يكون سدادها بشكل ربع سنوي، بما فيها رسوم رخصة العمل، ورسوم التجديد، وكذلك رسوم المرافقين، وهكذا، أي إنه لا بد أنه تكون مدة التجديد موحدة.
يشار إلى أن المقصود بالتابعين هم الزوجة والأبناء الذكور دون عمر 18 عاما، والبنات، أما المرافقون فهم: الأبناء الذكور من عمر 18 سنة فما فوق، والزوجة (الثانية، والثالثة، والرابعة)، والأب والأم، وأبو الزوجة، وأم الزوجة، والعمالة المنزلية، وكل وافد مسجل في النظام على خدمات العامل الوافد، كما أن المقابل المالي يبلغ حاليا 400 ريال شهريا، وذلك عن كل مرافق أو تابع في سجل المقيم.