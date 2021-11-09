حكم ابتدائي بإدانة شخص ظهر في فيديو يتحرش بامرأة.. و”النيابة” تطالب بتشديد العقوبة

أكدت النيابة العامة صدور حكم ابتدائي بإدانة أحد الأشخاص ظَهَر في مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن قيامه بالتحرش بامرأة.
وأوضح مصدر مسؤول في النيابة العامة، اليوم (الثلاثاء)، أنه سَبَق استكمال إجراءات التحقيق بحق المذكور، وأحيل في حينه إلى المحكمة المختصة بلائحة دعوى عامة تتضمن المطالبة بالعقوبات المقررة ضده نظامًا.
وأشار إلى أنه قد صدر الحكم الابتدائي بإدانة المذكور بما ارتكبه من جرم والحكم عليه بالسجن مدة (سنة ونصف السنة)؛ فيما قدّم فريق الادعاء العام بالنيابة المختصة اعتراضه على الحكم؛ مطالبًا بتشديد العقوبة نظير الفعل المرتكب. وفق “أخبار 24”.
وشدد المصدر على أن حقوق الأفراد مكفولة وفق الأنظمة السعودية، وأن التعدي عليها يوجب المساءلة الجزائية، مطالباً بأهمية التحقق من المعلومات من المصادر الرسمية وعدم الانجراف خلف الإشاعات التي تتجدد باستمرار عبر منصات التواصل الاجتماعي.