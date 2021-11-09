أكثر من 700 أسرة سعودية تحتفي باليوم العالمي للاحتضان.. وهذه شروط ومعايير قبول الطلبات

احتفت أكثر من 700 أسرة سعودية محتضنة باليوم العالمي للاحتضان، وذلك بعد أن تمكنت على مدى السنوات الماضية من احتضان أطفال أيتام من فاقدي الرعاية الوالدية عبر جمعية الوداد الخيرية لرعاية الأيتام.
وقال مدير عام جمعية الوداد الخيرية لرعاية الأيتام الدكتور ضيف الله النعمي إن الإقبال الكبير الذي تشهده بوابة الاحتضان الإلكترونية، والذي تجاوز 11.8 ألف أسرة مُتقدمة يجسّد حقيقة مفهوم التكافل الاجتماعي الذي دعا إليه الدين الإسلامي خاصة فيما يتعلق باليتيم.
وأوضح النعمي أن اختيار الأسر المحتضنة يتم بصورة دقيقة جداً وفق الشروط والمعايير المعتمدة، حيث تتلقى الجمعية طلبات الاحتضان من الأسر عبر البوابة الإلكترونية، ليتم بعد ذلك زيارة الأسرة وبحثها اجتماعياً ونفسياً من خلال مختصين ومختصات للتأكد من مناسبة ومقدرة الأسرة على الاحتضان وتحقيقها لشرط أن تكون حسنة السيرة والسلوك. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أنه يتم أيضا التأكد من سلامتها صحياً، وكذلك مناسبة لون البشرة والملامح البارزة للأسرة مع لون بشرة وملامح الطفل المحتضن، وتحقيق شرط الرضاعة الشرعية مما يساهم في نشأة اليتيم في أسرة يرتبط بها ارتباطا شرعياً.
يذكر أن الوداد لرعاية الأيتام أول جمعية متخصصة في رعاية الأطفال الأيتام من فاقدي الرعاية الوالدية دون عمر السنتين، وهي الجهة الوحيدة المخولة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتولي هذه المسؤولية على مستوى المملكة.