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أخبار محلية > بريد إلكتروني يقود “نزاهة” للقبض على مواطنة عرضت رشوة للحصول على 45 حقنة لهرمون النمو غير مخصصة للبيع
09/11/2021   10:22 م

بريد إلكتروني يقود “نزاهة” للقبض على مواطنة عرضت رشوة للحصول على 45 حقنة لهرمون النمو غير مخصصة للبيع

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استعرض برنامج “بلاغ 980″، تفاصيل واقعة فساد لمواطنة حصلت على حقن هرمون النمو غير المخصصة للبيع بعد دفع رشوة 12 ألف ريال، كانت قد كشفتها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة” في وقت سابق.

وأوضح البرنامج المذاع على قناة “السعودية”، أن القصة بدأت بمحاولة مواطنة دفع رشوة مقدارها 12 ألف ريال داخل صيدلية تابعة لأحد مستشفيات وزارة الدفاع، وذلك نظير الحصول على 45 حقنة من حقن هرمون النمو غير المخصصة للبيع، إلا أن رسالة عبر البريد الإلكتروني قد وصلت إلى “نزاهة”، حاملةً تفاصيل بلاغ بالواقعة.

وفور ورود البلاغ، باشرت “نزاهة” الواقعة بالتعاون مع وزارة الدفاع، حيث تم التنسيق مع أحد الصيادلة لإيهام المواطنة بقبول الرشوة، ليتم إلقاء القبض عليها، فور قدومها لأخذ هذه الحقن. وفق “أخبار 24”.

وقادت نتائج التحقيقات مع المواطنة إلى قضية أخرى تتعلق بصاحب الصيدلية، والذي اتضح أنه قد قام في مرات عديدة بتقديم رشاوى للحصول على أدوية غير مخصصة للبيع، ثم إعادة بيعها مرة أخرى بمبالغ كبيرة.

بريد إلكتروني يقود “نزاهة” للقبض على مواطنة عرضت رشوة للحصول على 45 حقنة لهرمون النمو غير مخصصة للبيع

أخبار محلية
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