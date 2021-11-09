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أخبار محلية > موظفان بـ”النقل” طلبا رشاوى بـ 50 مليون ريال لترسية عقود مناقصة لصاحب شركة.. و”نزاهة” تطيح بهما
09/11/2021   10:24 م

موظفان بـ”النقل” طلبا رشاوى بـ 50 مليون ريال لترسية عقود مناقصة لصاحب شركة.. و”نزاهة” تطيح بهما

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عرض برنامج “بلاغ 980” مشاهد تمثيلية لواقعة فساد تورط فيها موظفان اثنان في وزارة النقل بملايين الريالات، كانت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة” كشفتها في وقت سابق.

وتناول البرنامج المذاع على قناة “السعودية” اليوم (الثلاثاء)، تفاصيل قضية فساد تتعلق بمناقصة لمشاريع تخص تنفيذ الطرق، وتم رصد مبالغ مالية ورشاوى بملايين الريالات مقابل ترسية مشروع نقل ومشروع آخر تابع لإحدى الوزارات عبر اتفاقات سرية.

وكانت البداية بمناقصة لوزارة النقل متاحة لجميع الشركات للتقديم عليها وفق الشروط المطلوبة، حيث قام أحد مالكي الشركات المتخصصة بالتقديم في المناقصة والاتصال بالموظفين الحكوميين المعنيين بهذا الأمر، وقام موظف منهم بطلب الاجتماع معه خارج المكاتب الرسمية.

وعند الاجتماع طلب الموظف من صاحب الشركة رشوة بمبلغ مليون ريال، ووعده بترسية مشروع آخر تابع لوزارة أخرى في حالة دفع مبلغ 7 ملايين ريال، بالإضافة إلى عمولات مالية للمهندسين والمستشارين بالمشروع تتجاوز 50 مليون ريال.وفق “أخبار 24”.

وبالرغم من أن الربح كان مجزيًا فإن صاحب الشركة اتخذ قرارًا مصيريًا بالتبليغ لدى “نزاهة”، التي بدأت على الفور في التحري حول الواقعة، وتم التنسيق مع المبلغ، حتى ألقت القبض عليهما في حالة تلبس.

موظفان بـ”النقل” طلبا رشاوى بـ 50 مليون ريال لترسية عقود مناقصة لصاحب شركة.. و”نزاهة” تطيح بهما

أخبار محلية
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