بالفيديو.. في لقاء البساطة والعفوية.. الأمير سلطان بن سلمان يفي بوعده ويزور مسناً في منزله بتنومة

فاجأ مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير سلطان بن سلمان، أحد المسنين في تنومة بمنطقة عسير بزيارته في منزله، بعدما وعده بذلك قبل 4 أعوام.
ووثق مقطع فيديو، صوره إبراهيم الشهري، الحديث المطول الذي جرى بين الأمير سلطان والمسن فايز بن دحدوح البالغ من العمر 120 عاماً، والذي سادته البساطة والعفوية.
وكشف الأمير سلطان لابن دحدوح أن النصائح التي قدمها له قبل 4 أعوام عندما زاره في متجره أفادته كثيراً، مضيفاً: “دائماً أسال عنك، وأنت من أعز الناس لدي”.
وعبّر بن دحدوح عن سعادته الكبيرة بزيارة الأمير سلطان له، قائلا: “مرحباً بالوجه الغالي.. كل أهل تنومة يحبوك”، ثم سرد له بعض الوقائع التاريخية عن حياته والتحاقه بالعسكرية وأحد المواقف مع الملك فيصل.
وقبّل الأمير سلطان، بن دحدوح في رأسه، مع رفضه القاطع تقبيل الأخير يده، كما وعده بزيارة أخرى خاصة له؛ نظرا لارتباطه بموعد آخر مع أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال.
وفق “أخبار 24”.