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أخبار محلية > بالفيديو.. تفاصيل الإطاحة بمواطن اخترق موقع “هدف” وحوّل 39 مليون ريال إلى منشآت تجارية يملكها
09/11/2021   10:23 م

بالفيديو.. تفاصيل الإطاحة بمواطن اخترق موقع “هدف” وحوّل 39 مليون ريال إلى منشآت تجارية يملكها

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استعرض برنامج “بلاغ 980″، تفاصيل واقعة فساد لمواطن اخترق موقع صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” وقام بسرقة 39 مليون ريال، كانت قد كشفتها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة” في وقت سابق.

وأوضح البرنامج المذاع على قناة “السعودية”، أن المواطن نجح في اختراق موقع “هدف”، وقام بتفعيل مستخدم جديد بصلاحيات كبيرة، مكنته من الرجوع إلى أوامر صرف قديمة، ليقوم بإعادة صرفها مجددًا بعد تعديل أرقام الحسابات البنكية ووضع أرقام حسابات المؤسسات المملوكة له، ليتمكن من نقل ما يزيد على 39 مليون ريال لحسابات 4 مؤسسات مختلفة الأنشطة خلال الفترة من 2018 وحتى 2020.

وتسببت ملاحظة لأحد الموظفين في صندوق تنمية الموارد البشرية بشأن دفعات لمبالغ مالية مكررة، في دفعه نحو التدقيق والرجوع إلى الملفات الخاصة بها، ليكتشف أنه تم تفعيل تعويضات قديمة ودفعها لصالح شركات أخرى، وهو ما يعني تعرض الموقع للاختراق، الأمر الذي دفع الموظف لإبلاغ مديره، والذي قرر بدوره إبلاغ “نزاهة” بالواقعة بعد التأكد منها.

وقال المتحدث باسم “نزاهة”، أحمد الحسين، إن الهيئة تمتلك برنامجًا للرقابة الإلكترونية، بمقدوره تحليل البيانات الضخمة وبناء المؤشرات التقنية، وهو ما يمكن الهيئة من رصد الوقائع المشوبة بالفساد. وفق “أخبار 24”.

وتمكنت “نزاهة” من العثور على طرف الخيط الذي قادها لفك لغز اختراق موقع “هدف”، حيث تبين أن مالك جميع الشركات التي حُولت لها المبالغ المالية هو شخص واحد، ليتم اتخاذ إجراءات ضبط هذا المواطن.

بالفيديو.. تفاصيل الإطاحة بمواطن اخترق موقع “هدف” وحوّل 39 مليون ريال إلى منشآت تجارية يملكها

أخبار محلية
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