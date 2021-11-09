بينها جرائم سطو وتهريب أموال.. “الأمن العام” يستعرض عددًا من الجرائم بعد ضبط مرتكبيها

استعرض الأمن العام، اليوم (الثلاثاء)، عددًا من الجرائم التي باشرها وألقى القبض على مرتكبيها على مدار الأيام الماضية.
وتضمنت العمليات القبض على مواطن و10 مقيمين من الجنسية اليمنية في منطقة الرياض، ارتكبوا حوادث جنائية تمثلت في السطو على مقار شركات والاستيلاء على خزائن أموال، وبلغت قيمة المسروقات 1.7 مليون ريال.
كما قُبض على 3 مواطنين ظهروا في مقطع فيديو بمشاجرة جماعية داخل أحد المحال التجارية في منطقة جازان، وفي محافظة جدة قُبض على مواطنين قاما بمشاجرة جماعية، وضُبط بحوزة أحدهما سـلاح ناري.
وألقت الجهات الأمنية القبض على مواطن ومقيم من الجنسية السودانية قاما بسرقة 3 مركبات، واستخدامها في سرقة معدات وكيابل كهربائية من منازل تحت الإنشاء في منطقة مكة المكرمة.
وفي منطقة مكة المكرمة أيضا قُبض على 5 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية ومقيمين من الجنسيتين الفلسطينية واليمنية، ارتكبوا حوادث تمثلت في انتحال صفة رجال أمن، والسطو على سكن عمالة تجارية، وسلب مبالغ مالية ومقتنيات شخصية. وفق “أخبار 24”.
وأوقفت الجهات الأمنية مقيمًا مخالفًا لنظام الإقامة من الجنسية اليمنية في منطقة المدينة المنورة، قام بجمع الأموال وتهريبها إلى خارج المملكة، وعُثر بحوزته على مبلغ 266 ألف ريال مجهولة المصدر.
في قبضة رجال الأمن .
#تم_القبض pic.twitter.com/AVXgy8tBs6
— الأمن العام (@security_gov) November 9, 2021