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أخبار محلية > محامٍ: يجب معاقبة مشاهير “سناب شات” الذين يعلنون للشركات الوهمية
09/11/2021   10:23 م

محامٍ: يجب معاقبة مشاهير “سناب شات” الذين يعلنون للشركات الوهمية

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دعا المحامي الدكتور ماجد الموزان إلى معاقبة مشاهير موقع “سناب شات” الذين يعلنون عن منتجات لشركات وهمية، مؤكدًا أنهم يجهلون النظام ويهتمون فقط بما يحققونه من مكاسب دون النظر عن حقيقة المنتج.

وناشد خلال لقائه على قناة “الإخبارية”، اليوم (الثلاثاء)، الجهات المعنية التدخل لمعاقبة المعلنين الذين يجهلون طبيعة المنتجات المعلن عنها، حتى لا يتحول المستهلك إلى ضحية.

وأضاف أن المستهلك يجب أن يكون على وعي بالمنتجات التي يرغب في شرائها، موجهًا المستهلك بالتوجه إلى مقر السفارة إذا كان خارج المملكة لتقصي الحقيقة حول الشركة المعلنة. وفق “أخبار 24”.

محامٍ: يجب معاقبة مشاهير “سناب شات” الذين يعلنون للشركات الوهمية

أخبار محلية
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