نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بالفيديو.. العثور على مفقود ضاحية الدمام متوفى وسط الحشائش.. ووالده يكشف التفاصيل
09/11/2021   10:23 م

بالفيديو.. العثور على مفقود ضاحية الدمام متوفى وسط الحشائش.. ووالده يكشف التفاصيل

+ = -
1938

عثرت الجهات الأمنية بالمنطقة الشرقية على شاب يبلغ من العمر 16 عاماً متوفى بالقرب من منزل أسرته في حي ضاحية الملك فهد بالدمام بعد يومين من اختفائه.

وأوضح والد الشاب علي حكمي، في حديثه لقناة الإخبارية اليوم (الثلاثاء)، أن ابنه خرج بعد صلاة المغرب، حيث اعتاد الذهاب إلى الممشى القريب من المنزل.

وأضاف أنه بعد تأخره في العودة بدأت رحلة البحث عليه، وتم إخطار الجهات الأمنية، قبل أن يتم العثور عليه متوفى في منطقة مغطاة بالحشائش والأشجار. وفق “أخبار 24”.

ونفى حكمي وجود شبهة جنائية في الوفاة كما تداول البعض، مبيناً أن تقرير الطب الشرعي كشف عن وفاته بشكل طبيعي.

بالفيديو.. العثور على مفقود ضاحية الدمام متوفى وسط الحشائش.. ووالده يكشف التفاصيل

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885183905.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.