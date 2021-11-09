بالفيديو.. العثور على مفقود ضاحية الدمام متوفى وسط الحشائش.. ووالده يكشف التفاصيل

عثرت الجهات الأمنية بالمنطقة الشرقية على شاب يبلغ من العمر 16 عاماً متوفى بالقرب من منزل أسرته في حي ضاحية الملك فهد بالدمام بعد يومين من اختفائه.
وأوضح والد الشاب علي حكمي، في حديثه لقناة الإخبارية اليوم (الثلاثاء)، أن ابنه خرج بعد صلاة المغرب، حيث اعتاد الذهاب إلى الممشى القريب من المنزل.
وأضاف أنه بعد تأخره في العودة بدأت رحلة البحث عليه، وتم إخطار الجهات الأمنية، قبل أن يتم العثور عليه متوفى في منطقة مغطاة بالحشائش والأشجار. وفق “أخبار 24”.
ونفى حكمي وجود شبهة جنائية في الوفاة كما تداول البعض، مبيناً أن تقرير الطب الشرعي كشف عن وفاته بشكل طبيعي.
فيديو | العثور على الطفل المفقود علي حكمي متوفى بالقرب من منزله في #الدمام
ووالد الطفل يروي تفاصل الحادثة ويقول: الوفاة طبيعية#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/ylz4CXmhUj
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 9, 2021