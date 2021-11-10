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أخبار محلية > هل يجب تسليم إقامة العامل بعد مغادرته المملكة نهائياً؟.. “الجوازات” توضح
10/11/2021   7:06 ص

هل يجب تسليم إقامة العامل بعد مغادرته المملكة نهائياً؟.. “الجوازات” توضح

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ردت المديرية العامة للجوازات على استفسار أحد الأشخاص حول مدى وجوب تسليم إقامة العامل عقب مغادرته المملكة نهائياً.

وأوضحت المديرية أن هوية مقيم من مسؤولية صاحب العمل، مشيرةً إلى أنه يتم تسليمها لإدارة الجوازات أو إتلافها بعد مغادرة المقيم.

هل يجب تسليم إقامة العامل بعد مغادرته المملكة نهائياً؟.. “الجوازات” توضح

أخبار محلية
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