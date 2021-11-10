هل يجب تسليم إقامة العامل بعد مغادرته المملكة نهائياً؟.. “الجوازات” توضح

عفواً ، التسجيل مغلق الآن يرجى المحاولة في وقت لآحق .
اسم المستخدم
كلمة المرور
ردت المديرية العامة للجوازات على استفسار أحد الأشخاص حول مدى وجوب تسليم إقامة العامل عقب مغادرته المملكة نهائياً.
وأوضحت المديرية أن هوية مقيم من مسؤولية صاحب العمل، مشيرةً إلى أنه يتم تسليمها لإدارة الجوازات أو إتلافها بعد مغادرة المقيم.
وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885183940.html
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.
Copyright © 2021 kharjhome1.com All Rights Reserved.
الخرج اليوم الصحيفة الاولي لأهالي الخرج