بالفيديو.. نايف هزازي يروي قصة “السيارة السوداء” التي غيّرت وجهته من الهلال إلى النصر

روى لاعب المنتخب السعودي السابق نايف هزازي، قصة انتقاله لنادي النصر وكيف حوّلت سيارة سوداء دخلت لمقر نادي الشباب وجهته من الهلال إلى النصر، معبراً عن ندمه على خوض تلك التجربة الاحترافية.
وقال هزازي إنه انتقل من نادي الاتحاد إلى نادي الشباب بصفقة بلغت 7 ملايين ريال، ونجح في التألق بصفوف الفريق ما جعل ناديي الهلال والنصر يتنافسان على ضمه، مضيفاً أنه كان في البداية على وشك الانضمام إلى نادي الهلال.
وأضاف في لقائه ببرنامج “الحياة علمتني” على قناة “mbc”، أن الهلال قدم في البداية عرضاً بقيمة 12 مليوناً وقدم النصر عرضاً آخر بقيمة 14 مليوناً ثم رفع الهلال العرض إلى 18 مليوناً.
وأوضح أنه في ليلة التوقيع كان داخل نادي الشباب وكان انتقاله محسوماً للهلال، قبل أن تدخل سيارة سوداء لمقر النادي وطُلب منه أن يذهب إليها، فذهب وسلمه الشخص الذي كان داخل السيارة شيكاً بقيمة 27 مليون ريال مقابل أن ينتقل لنادي النصر، ما جعله يغير وجهته. وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أنه يكنّ كل الاحترام لنادي النصر وجماهيره تعرف جيداً محبته لها وللفريق، لكنه يرى أن قراره بالانتقال للنصر كان خاطئاً وندم عليه، وذلك لأن الظروف السيئة كانت ضده في تلك اللحظة، وكان الفريق في هذه السنة يعاني عدة مشاكل أثرت عليه.
السبب الذي غير وجهة نايف هزازي من الهلال إلى النصر في ساعات @hazazi16 #الدنيا_علمتني#MBC1
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— MBC1 (@mbc1) November 9, 2021