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أخبار محلية > بالفيديو.. متحدث “الأرصاد”: كل مَن يغرّد عن أخبار وتنبيهات الطقس ارتكب مخالفة وهذه عقوبتها
10/11/2021   7:06 ص

بالفيديو.. متحدث “الأرصاد”: كل مَن يغرّد عن أخبار وتنبيهات الطقس ارتكب مخالفة وهذه عقوبتها

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أكد المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، أن المركز هو الجهة الوحيدة المعنية بتقديم معلومات عن أخبار وتوقعات الطقس، وكذلك التنبيهات والتحذيرات الجوية في المملكة.

وأضاف القحطاني أن كل مَن يقدم توقعات أو تنبيهات عن الطقس سواءً جهة أو أفراداً على مواقع التواصل الاجتماعي، فهذا يعد مخالفة صريحة للنظام يستوجب العقوبة التي تشمل الغرامة المالية والسجن.

وأوضح في لقائه ببرنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، أن الحد الأقصى للعقوبة هو السجن 10 سنوات والغرامة مليوني ريال، لكن اللوائح تفسر نوعية المخالفة وحجمها وتحدد العقوبة المناسبة.

وأشار إلى أن اللوائح التنفيذية لنظام الأرصاد في طور التدقيق حالياً وسيتم إعلانها قريباً، وستفسر لوائح المواد بشكل واضح خاصة المواد المتعلقة بالمخالفات والعقوبات على المخالفين. وفق “أخبار 24”.

وبين أن نظام الأرصاد المنتظر إعلانه سيكون شمولياً ووافياً، وسيسهم في مشاركة الجميع وسيمنح التراخيص للمؤسسات والجهات للممارسة النشاط الأرصادي ولن يستثني أحداً.

بالفيديو.. متحدث “الأرصاد”: كل مَن يغرّد عن أخبار وتنبيهات الطقس ارتكب مخالفة وهذه عقوبتها

أخبار محلية
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