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أخبار محلية > الزعاق: هذه الأيام تتشكل سحب أسطوانية تسمى “النعام”.. وهذا سبب تسميتها
10/11/2021   7:05 ص

الزعاق: هذه الأيام تتشكل سحب أسطوانية تسمى “النعام”.. وهذا سبب تسميتها

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قال الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق، إنه مع دخول الوسم هذه الأيام تتشكل سحب أسطوانية الشكل، كان عامة الناس يسمونها بالنعام، مبيناً أن هذا التشبيه له 3 أنماط من ناحية الحركة والشكل واللون.

وأوضح الزعاق وفقاً لـ “العربية”، أنه من ناحية الحركة فالنعام تتحرك للأمام ولا تعود للخلف، وهذه حركة السحاب الوسمي، حيث إن السحب الوسمية تسير بشكل مستقيم، وإذا انحرفت تسمى بالكسير.

وأضاف أنه من ناحية الشكل فإن السحب الوسمية في طبقات الجو العليا تكون دائرية وأسطوانية الشكل، وإذا نزلت إلى طبقات الجو الماطرة فإنها تنفرش، وهذا حال النعام في حال حركتها ووقوفها.

وبين أنه من ناحية نمط اللون فالسحب الوسمية لونها رصاصي لأنها ممطرة فيما تكون خلفيتها زرقاء اللون، والنعام لونها رصاصي أيضاً في حالة وقوفها، وإذا تحركت يصبح لون جسمها أزرق.

الزعاق: هذه الأيام تتشكل سحب أسطوانية تسمى “النعام”.. وهذا سبب تسميتها

أخبار محلية
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