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أخبار محلية > من خلال الصيام المتقطع.. دراسة جديدة تكشف عن طريقة سريعة لحرق دهون البطن
10/11/2021   7:07 ص

من خلال الصيام المتقطع.. دراسة جديدة تكشف عن طريقة سريعة لحرق دهون البطن

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كشفت دراسة أمريكية جديدة عن أسرع طريقة لحرق دهون البطن بنسب أعلى من مجرد خفض السعرات الحرارية، مع الحفاظ على عضلات الجسم مشدودة.

وأوضحت الدراسة وفقاً لموقع “إنسايدر الأمريكي”، أن تناول البروتين بشكل يومي واتباع نظام الصيام المتقطع لمدة يوم أو يومين في الأسبوع، يعملان على فقدان المزيد من الدهون مقارنة بالنظام الغذائي الذي يعتمد على خفض السعرات الحرارية فقط.

وقال أستاذ الصحة في “سكيدمور كوليدج” بروفيسور بول أرسيرو، إن الاهتمام بمحتوى الوجبات اليومية وجودة السعرات الحرارية يؤدي إلى نتائج جيدة، خاصة مع نظام الصيام المتقطع، لافتاً إلى أن هذا النظام يعمل على خفض الوزن بشكل سريع وملحوظ. وفق “أخبار 24”.

من خلال الصيام المتقطع.. دراسة جديدة تكشف عن طريقة سريعة لحرق دهون البطن

أخبار محلية
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