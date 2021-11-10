شاهد.. زيارة الأمير الوليد بن طلال لـ “رياض بوليفارد سيتي” والمقهى الخاص بالهلال

زار رئيس شركة المملكة القابضة الأمير الوليد بن طلال أمس (الثلاثاء)، منطقة رياض بوليفارد سيتي، وقام بجولة تفقدية بها.
كما زار الأمير الوليد المقهى الخاص بنادي الهلال بالمنطقة، وكان برفقته رئيس نادي الهلال فهد بن نافل، كما التقى برئيس نادي الشباب خالد البلطان.
وتعد منطقة رياض بوليفارد سيتي التي افتتحتها الهيئة العامة للترفيه، من أكبر وأهم الوجهات الترفيهية في الرياض، وأحد أبرز المعالم الجديدة في المملكة.
جانب من زيارة الأمير الوليد بن طلال لمنطقة #بوليفارد_رياض_سيتي اليوم ❤️#موسم_الرياض pic.twitter.com/3BuxCzuPOt
— موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) November 9, 2021
عضو شرف #الهلال ‘الوليد بن طلال’ برفقة ‘فهد بن نافل’ في كوفي الهلال بالبوليفارد#موسم_الرياض#بوليفارد_رياض_سيتي pic.twitter.com/BnPhf3bwQK
— AliGoalSa 🇸🇦♥️🏅 (@AliGoalSA) November 9, 2021
عضو شرف نادي #الهلال الامير الوليد بن طلال في مقهى الهلال.💙😴 pic.twitter.com/BYh0RmevMk
— هلاليه1957/ 75 (@Hasnaa16662062) November 9, 2021
وفق “أخبار 24”.