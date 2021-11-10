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أخبار محلية > شاهد.. زيارة الأمير الوليد بن طلال لـ “رياض بوليفارد سيتي” والمقهى الخاص بالهلال
10/11/2021   7:07 ص

شاهد.. زيارة الأمير الوليد بن طلال لـ “رياض بوليفارد سيتي” والمقهى الخاص بالهلال

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زار رئيس شركة المملكة القابضة الأمير الوليد بن طلال أمس (الثلاثاء)، منطقة رياض بوليفارد سيتي، وقام بجولة تفقدية بها.

كما زار الأمير الوليد المقهى الخاص بنادي الهلال بالمنطقة، وكان برفقته رئيس نادي الهلال فهد بن نافل، كما التقى برئيس نادي الشباب خالد البلطان.

وتعد منطقة رياض بوليفارد سيتي التي افتتحتها الهيئة العامة للترفيه، من أكبر وأهم الوجهات الترفيهية في الرياض، وأحد أبرز المعالم الجديدة في المملكة.

وفق “أخبار 24”.

شاهد.. زيارة الأمير الوليد بن طلال لـ “رياض بوليفارد سيتي” والمقهى الخاص بالهلال

أخبار محلية
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