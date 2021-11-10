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أخبار المناطق > 19 نوفمبر المقبل.. إطلاق أولى الرحلات الجوية إلى العلا من دبي والكويت والرياض
10/11/2021   7:06 ص

19 نوفمبر المقبل.. إطلاق أولى الرحلات الجوية إلى العلا من دبي والكويت والرياض

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أعلنت شركة طيران ناس أنه ابتداءً من الـ 19 من شهر نوفمبر الجاري، ستنطلق أولى الرحلات الدولية إلى مدينة العلا، والقادمة من دبي والكويت، إضافة لرحلات داخلية تنطلق من كل من الرياض والدمام وجدة.

وأوضحت الشركة أن هذا التشغيل يعد الأول للمسافرين من وإلى العلا، مبينة أن أولى الرحلات الدولية التي ستنطلق من مدينة دبي إلى العلا، سيصاحبها حفل خاص يحتفي بتاريخ المدينة وتراثها، وإنجازات طيران ناس.

وأعرب الرئيس التنفيذي للشركة بندر المهنا، عن سعادته بكون طيران ناس هو المشغل الأول للرحلات الدولية للعلا، معتبراً أن ذلك يأتي امتداداً لالتزام طيران ناس بالاستراتيجية التوسعية. وفق “أخبار 24”.

وأكد المهنا أن الشراكة مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا ستُشكل أحد العناصر الرئيسية المساهمة في تحقيق الأهداف الطموح لرؤية 2030، ما يعزز من مكانة المملكة كوجهة سياحية إقليمية وعالمية رائدة.

وسيكون جدول الرحلات الدولية والداخلية من وإلى العلا كالتالي:

(4 رحلات أسبوعية بين العلا والرياض).

(3 رحلات أسبوعياً بين العلا ودبي).

(3 رحلات أسبوعياً بين العلا وجدة).

(3 رحلات أسبوعياً بين العلا والدمام).

(رحلتان أسبوعياً بين العلا والكويت).

19 نوفمبر المقبل.. إطلاق أولى الرحلات الجوية إلى العلا من دبي والكويت والرياض

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