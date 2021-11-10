“النيابة” تعلن عن 284 وظيفة إدارية بنظام التعاقد.. وهذه الشروط وموعد التقديم

أعلنت النيابة العامة، اليوم (الثلاثاء)، عن طرح فرص لشغل 284 وظيفة “193 للرجال”، و”91 للنساء”، للحاصلين والحاصلات على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة للوظائف المعلنة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام عن طريق التعاقد.
وأوضحت أنه يمكن للراغبين في الالتحاق بالوظائف التقدم عبر منظومة التوظيف الإلكتروني “جدارة” عبر الرابط، وذلك خلال الفترة من 9/ 4/ 1443هـ حتى 13/ 4/ 1443هـ، وسيكون التقديم متاحًا على مدار الـ24 ساعة.
شروط التقديم
وأشارت النيابة العامة إلى أن الفئات المستهدفة بالإعلان تتضمن خريجي وخريجات الدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها، وخريجي درجة البكالوريوس، إضافة إلى خريجي الدبلومات العليا بعد الدرجة الجامعية، وخريجي درجة الماجستير. وفق “أخبار 24”.
وبينت أن الوظائف المعلن عنها للمراتب السادسة، والسابعة، والثامنة، وتتطلب اختبار القدرة المعرفية الخاص بالخدمة المدنية، على أن تكون الأولوية في الترشيح للتخصصات غير التربوية ومن ثم للتربوية.
ولفتت إلى أنه يُشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة، منوهة إلى أنها ستعلن عن أسماء المرشحين عبر موقعها الإلكتروني على الإنترنت.