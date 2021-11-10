10 مليارات أنفقها سكان المملكة الأسبوع الماضي

استعرض البنك المركزي السعودي، اليوم (الثلاثاء)، أرقام الإنفاق الاستهلاكي في المملكة خلال الأسبوع الماضي (31 أكتوبر – 6 نوفمبر)، والتي أوضحت تفاصيل وإجمالي قيمة العمليات التي تمت من خلال نقاط البيع.
وأوضح أن الأسبوع الماضي شهد إنفاق نحو 10 مليارات ريال عبر 118.1 مليون عملية، وانخفضت قيمة العمليات بنسبة 3.3% مقارنة بالأسبوع السابق له، حيث أنفق المستهلكون على الأطعمة والمشروبات نحو 1.47 مليار ريال، تلاه الإنفاق على قطاعات أخرى بقيمة 1.42 مليار ريال، ثم المطاعم والمقاهي بنحو 1.40 مليار ريال.
وأنفق المستهلكون 991.1 مليون ريال على سلع وخدمات متنوعة، و762.7 مليون ريال على الملابس والأحذية، و722.5 مليون ريال على الصحة، و621.9 مليون ريال على محطات الوقود، و554.1 مليون ريال على قطاع النقل. وفق “أخبار 24”.
كما أنفقوا 382.8 مليون ريال على مواد التشييد والبناء،و351.9 مليون ريال على الأجهزة الإلكترونية والكهربائية، و333.8 مليون ريال على الأثاث، و270.4 مليون ريال على الترفيه والثقافة، و224.2 مليون ريال على المجوهرات، و199.1 على الفنادق، و102.2 مليون ريال على الاتصالات، و94.5 مليون ريال على التعليم، و86.1 مليون ريال على المنافع العامة.