“الخطوط السعودية” و”كروز” تستعدان لنقل 20 ألف سائح من أمريكا وأوروبا للمملكة.. وهذه مواعيد الرحلات البحرية

وقعت الخطوط السعودية، اليوم (الثلاثاء)، اتفاقية مع شركة MSC” كروز” بالتعاون مع شركة كروز التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، لتوفير 20 ألف مقعد على الرحلات الجوية القادمة من قارتي أوروبا وأمريكا الشمالية.
وستتيح الاتفاقية لضيوف MSC كروز إمكانية حجز الباقة المتكاملة، انطلاقاً من مطارات دولية عديدة، وصولاً إلى مدينة جدة، لينضموا إلى كروز بيليسيما الجديدة في رحلة بحرية لمدة سبع ليالٍ، خلال المدة من نوفمبر الحالي وحتى مارس 2022.
مواعيد الرحلات
وعدلت الخطوط السعودية مواعيد رحلاتها الجوية بالتزامن مع الرحلات البحرية، حيث تنطلق رحلات جوية مساء كل جمعة من كل من ميلانو وروما وفرانكفورت وميونخ وباريس ومدريد، لتصل إلى جدة صباح السبت، ثم تغادر الرحلات البحرية الجديدة ميناء جدة الساعة 11 مساء كل سبت، لمنح الضيوف الوقت الكافي للاستمتاع بالمدينة أو الانتقال مباشرة من المطار إلى الميناء. وفق “أخبار 24”.
كما عدلت الخطوط السعودية مواعيد رحلاتها القادمة من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وسويسرا والنمسا، ليتمكن الضيوف القادمون من هذه البلدان من الالتحاق بالرحلة البحرية.
وتنطلق رحلات MSC كروز على متن سفينة بيليسيما في المملكة والبحر الأحمر لموسم 2021-22 من ميناء رسوها في جدة، لتغادر نحو مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ثم المبيت في ينبع ليلة، بعدها يتوجه الضيوف لزيارة مدينة العُلا، ومن ثم يقضون اليوم التالي مبحرين نحو مدينة العقبة الأردنية ومنها إلى البتراء، وبعدها يبحرون ليوم آخر في طريق العودة إلى جدة.