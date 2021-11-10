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أخبار محلية > مع قرب الشتاء.. “المواصفات”: لا تستخدموا التوصيلة الكهربائية في تشغيل المدفأة
10/11/2021   7:05 ص

مع قرب الشتاء.. “المواصفات”: لا تستخدموا التوصيلة الكهربائية في تشغيل المدفأة

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حذّر مدير المواصفات الكهربائية والإلكترونية بهيئة المواصفات والمقاييس والجودة، المهندس وائل الذياب، من الانسياق وراء نصائح غير المتخصصين في التعامل مع الأجهزة الإلكترونية والكهربائية، والتي تنتشر عبر مقاطع فيديو في مواقع التواصل الاجتماعي.

وشدد، خلال لقائه في برنامج “نشرة النهار” على قناة الإخبارية، على ضرورة عدم الالتفات لهذه المقاطع، وبالأخص تلك التي تُظهر بعض الأشخاص غير المتخصصين وهم يحاولون التأكد من جودة وصلات كهربائية بأدوات ليست لها صلة بذلك.

ورصد الذياب بعض الأخطاء التي يروجها البعض عبر هذه المقاطع المتداولة، حيث حذّر من توصيل المدفأة بالتوصيلة الكهربائية، كما شدد على ضرورة تجنب تحميل الوصلات الكهربائية أكثر من طاقتها. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن الهيئة قامت برفع مستوى مطابقة المواصفات للتوصيلات الكهربائية من الثالث إلى الخامس، والذي يُعد مستوى الجودة، الأمر الذي يمكّن المستهلكين من شراء التوصيلات الكهربائية، محذرًا من شراء أي توصيلة لا تحتوي على علامة الجودة.

مع قرب الشتاء.. “المواصفات”: لا تستخدموا التوصيلة الكهربائية في تشغيل المدفأة

أخبار محلية
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