نشر حساب الملك فهد بن عبدالعزيز، اليوم (الثلاثاء)، صورة نادرة تجمع الملك الراحل فهد وعميد المعلقين الرياضيين بالمملكة محمد رمضان.
وتظهر الصورة تكريم الملك فهد للمعلق الرياضي محمد رمضان، خلال استقباله أبطال آسيا عام 1984.
وأوضح الحساب أن الملك فهد علّق خلال لقائه برمضان قائلا: “تعليقاتك تخلينا نتحمس وقت المباراة”.
وتُوج الأخضر بأول لقب في تاريخه بكأس آسيا على حساب منتخب الصين بهدفين نظيفين في نهائي البطولة، التي كانت مقامة في سنغافورة. وفق “أخبار 24”.
“الفهد” قائلًا .. تعليقاتك تخلينا نتحمس وقت المبارة
صورة من تكريم #الملك_فهد رحمه الله لعميد المعلقين الرياضيين “محمد رمضان” خلال استقباله لأبطال آسيا 84. pic.twitter.com/Ql28r5Y7MZ
— فهد بن عبدالعزيز (@Fahd1341) November 9, 2021