للمرة الأولى منذ 10 سنوات.. وزير الخارجية الإماراتي يلتقي بشار الأسد

استقبل الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم (الثلاثاء)، وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في دمشق.
وبحث الجانبان خلال اللقاء، الذي عقد بحضور وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، ووزير شؤون رئاسة الجمهورية بسوريا منصور فضل الله عزام، العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وسوريا، كما ناقشا أهمية الزيارة في تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.
واستعرض الجانبان خلال اللقاء تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وسوريا، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وتُعد زيارة الوفد الإماراتي هي الأولى من نوعها منذ بدء الأزمة السورية قبل أكثر من 10 سنوات.
وفق “أخبار 24”.