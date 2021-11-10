وزير “النقل”: تخفيض الحد الأعلى لموديلات الشاحنات المستوردة سيُسهم في رفع مستوى سلامة الطرق

استعرض وزير النقل والخدمات اللوجستية، المهندس صالح الجاسر، اليوم (الثلاثاء)، الفوائد الناجمة عن موافقة مجلس الوزراء على تخفيض الحد الأعلى لموديلات جميع شاحنات النقل الثقيل المستوردة المخصصة لنقل البضائع.
وأوضح أن القرار سيسهم في رفع مستوى السلامة والأمان على الطرق، والحد من التلوث البيئي والانبعاثات الكربونية الضارة الناتجة عن الشاحنات القديمة، مبينًا أنه سيقلل معدلات استهلاك الوقود، وسيحقق المساواة بين النقل الخاص والعام.
وأشار إلى أنه سيحد من المنافسة غير العادلة في القطاع، وسيسهم في رفع مستوى كفاءة وتنافسية أسطول النقل، كما سيساعد في تقليص تكاليف التشغيل والصيانة الدورية لهذه الشاحنات. وفق “أخبار 24”.
وتتضمن الشاحنات المتعلقة بالقرار “القاطرات والمقطورات وأنصاف المقطورات” التي يزيد وزنها الإجمالي على 3.5 طن، المستوردة إلى المملكة، من 10 سنوات إلى 5 سنوات من سنة الصنع.