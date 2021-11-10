“حساب المواطن” يكشف عن تفاصيل الدعم لدفعة شهر نوفمبر

كشف برنامج حساب المواطن، عن تفاصيل الدفعة الـ48 الخاصة بالدعم المخصص لشهر نوفمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، التي تم إيداعها اليوم (الأربعاء).
وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري، أنه تم إيداع 1.9 مليار ريال للمستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق والذين بلغ عددهم 10.5 مليون مستفيد وتابع، مبينا أن إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة بلغ 19 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 107 مليارات ريال منها 892 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.
وذكر الهاجري أن 77% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1059 ريالا، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 2 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 95% بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.3 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 110 آلاف مستفيد، مشكلين 5% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغت 92% أما ربَّات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8% بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 45% وشكل الذكـور المستقلون 55% موضحًا أن 84% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل فيما حصل 16% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.