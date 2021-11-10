ضبطت 7 آلاف كجم من العسل.. “الغذاء والدواء” تغرم منشأة نصف مليون ريال وتحيلها لـ”النيابة” و”التجارة” و”الداخلية”

فرضت الهيئة العامة للغذاء والدواء غرامة مالية بقيمة نصف مليون ريال على منشأة تجارية لمخالفتها نظام الغذاء ولائحته التنفيذية.
وأحالت الهيئة، المنشأة إلى النيابة العامة للاشتباه في مخالفة نظام مكافحة غسل الأموال، ولوزارة التجارة للاشتباه في مخالفة نظام التستر التجاري، كما تمت إحالة العمالة المخالفة إلى وزارة الداخلية.
وأوضحت “الغذاء والدواء” أنها ضبطت منشأة بعد رصد منتجات يتم ترويجها على مواقع التواصل الاجتماعي بادعاءات طبية مضللة للمستهلكين، وتم الوقوف على موقع سكني بالرياض تم استغلاله لتعبئة وتخزين منتجات عسل بكميات كبيرة، تبين أنها غير مطابقة للوائح الفنية وفق نتائج الاختبارات التي أجرتها الهيئة.
وأكدت أنه تم ضبط أكثر من 7 آلاف كجم من العسل، و25 ألف ملصق لبيانات منتجات مختلفة، و9 آلاف عبوة فارغة جاهزة للتعبئة، وتم إتلافها من قبل الجهات المختصة. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أنه جرى ضبط المنشأة بعد أخذ الإذن من النيابة العامة وبالتنسيق مع الضبط الإداري وبمشاركة وزارة الداخلية، وزارة التجارة، وزارة الشؤون البلدية والإسكان، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
ودعت “الهيئة” المستهلكين إلى الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عند ملاحظتها، وذلك من خلال الاتصال على الرقم الموحّد (19999) أو عبر تطبيق “طمنّي”.