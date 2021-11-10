ضبطت الفرق الرقابية لوزارة التجارة بالمنطقة الشرقية، 7 شقق سكنية حولتها عمالة مخالفة إلى معامل لصياغة المعادن الثمينة دون ترخيص، وعثرت بداخلها على كميات كبيرة من المشغولات الذهبية والذهب الخام.
وأوضحت الوزارة أنه بعد أعمال تحرٍّ ومتابعة دقيقة، تمكنت الفرق الرقابية بالتعاون مع فرقة المهمات والواجبات الخاصة والدفاع المدني، من ضبط الشقق السكنية، وبتفتيشها عثرت على 400 مشغول ذهبي، وأكثر من 2.5 كيلوجرام من الذهب الخام، ودمغات لعلامات تجارية معروفة، إلى جانب المعدات المستخدمة في الصياغة.
وأبانت أنه جرى التحفظ على الكميات الموجودة، وتسليم العمالة المخالفة للجهات الأمنية، واستكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين. وفق “أخبار 24”.
وشددت على ضرورة حصول جميع المنشآت على التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط، داعية الجميع من مواطنين ومقيمين للإبلاغ عن أي منشآت مخالفة عبر تطبيق “بلاغ تجاري” أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الإلكتروني للوزارة.