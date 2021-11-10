“سكني”: بدء تسليم وحدات سكنية لعدد من مستفيدي مشروع “إسكان القطيف”

أعلن برنامج سكني، بدء تسليم عدد من الأسر السعودية وحداتها السكنية الجديدة، ضمن مشروع إسكان القطيف “البدراني”، الواقع غرب محافظة القطيف بالمنطقة الشرقية.
وأوضح البرنامج أن المشروع يجري تنفيذه بالشراكة مع القطاع الخاص، ويوفر أكثر من 196 شقة سكنية تحت الإنشاء، بنماذج وتصاميم متنوعة.
وأبانت أن تسليم هذه الوحدات السكنية يأتي استكمالا لما تم تسليمه مسبقاً ضمن عدد من المشاريع تحت الإنشاء التي تنفذ في المنطقة الشرقية، من بينها مشاريع “نساج تاون” و”الواجهة” و”سرايا الغروب”، ومن المتوقع أن يتبعها المزيد من المشاريع خلال الفترة المقبلة.
وقالت إن مشروع إسكان القطيف “البدراني” الذي يمتد على مساحة تتجاوز 64 ألف م2، يتميز بموقعه في الجهة الغربية من محافظة القطيف على امتداد طريق الحزام، ويشتمل على عدد من مواقع الخدمات التعليمية والصحية والتجارية والترفيهية، إضافة إلى الحدائق العامة. وفق”أخبار 24″.
وأشار إلى أن أسعار الوحدات السكنية في المشروع تبدأ من 410 آلاف ريال، وبأقساط شهرية ميسرة تبدأ من 1370 ريالا.
ويأتي مشروع إسكان القطيف من بين 35 مشروعاً تحت الإنشاء تشهد المنطقة الشرقية بجميع محافظاتها تشييدها بالشراكة مع المطورين العقاريين من القطاع الخاص لتوفير أكثر من 22 ألف وحدة سكنية متنوعة التصاميم والمساحات بين شقق وفلل وتاون هاوس بمتوسط أسعار تبدأ من 300 ألف ريال وتصل إلى 700 ألف ريال.
يُذكر أن برنامج “سكني” سهّل استفادة أكثر من 160 ألف أسرة سعودية من بداية العام حتى شهر سبتمبر 2021، منها ما يزيد على 132 ألف أسرة سكنت منازلها، ويسعى البرنامج لتمكين الأسر السعودية من امتلاك مسكنها الأول من خلال تقديم الخيارات والحلول السكنية المتنوعة التي تلبّي تطلّعاتهم وقدراتهم.