قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إنه من الضروري الاعتراف بتنوع الحلول المتعلقة بمواجهة التغيرات المناخية من خلال التركيز على الانبعاثات كما ورد في اتفاقية باريس.
وأكد خلال مشاركته في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي COP26، اليوم (الأربعاء)، أنه من الضروري إدراك تنوع الحلول المناخية، دون التحيز تجاه مصدر من مصادر الطاقة دون الآخر.
وأضاف أن مواجهة تغير المناخ تحتاج استجابة عالمية مشتركة فاعلة، ونجاح الاستجابة يكمن في تحقيق ثلاث ركائز اساسية تتضمن أمن الطاقة، والتنمية الاقتصادية التي تكفل رفاهية الشعوب، والتصدي لتحديات التغير المناخي.
وفق “أخبار 24”.