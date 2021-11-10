أعلنت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة، تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى المقامة ضد المتهم، عماد مصلع معيض النفيعي “سعودي الجنسية”، بموجب الهوية الوطنية رقم (1024368787)، وذلك بعد تغيبه عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه بتاريخ 21/ 3/ 1443هـ. وجاء ذلك بعد عدم تمكن الجهات المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثق لديها، ليتم تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى، وذلك يوم الأربعاء بتاريخ 19/ 4/ 1443هـ الساعة الحادية عشرة والربع صباحًا. وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابيًا، وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة (57) من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (25) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.