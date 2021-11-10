لاستطلاع آراء العموم.. “الاتصالات” تطرح وثيقة تنظيمات منصات المحتوى الرقمي

طرحت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم (الأربعاء)، وثيقة تنظيمات منصة المحتوى الرقمي، لاستطلاع آراء العموم.
وتعد الوثيقة إحدى مبادرات الهيئة المرتبطة بعضويتها في مجلس المحتوى الرقمي، الذي أقره مجلس الوزراء، ويمكن الاطلاع على الوثيقة عبر الرابط.
وتهدف الوثيقة لتنظيم وحوكمة المحتوى الرقمي في المملكة، وتحفيز المنصات على النمو والازدهار، وإشراك القطاع الخاص، وتمكين رواد الأعمال وجذب الاستثمارات وحماية المستخدمين.
ودعت الهيئة الجهات ذات العلاقة بمنصات المحتوى الرقمي محليًا ودوليًا، والمستثمرين في منصات المحتوى الرقمي، وكل المهتمين من داخل وخارج المملكة، لتقديم المرئيات حتى 30 نوفمبر 2021. وفق”أخبار 24″.