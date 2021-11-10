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أخبار الخرج > بالصور والفيديو.. محافظ الخرج يلتقي مدير إدارة المساجد ومدير صناعي الخرج
10/11/2021   5:45 م

بالصور والفيديو.. محافظ الخرج يلتقي مدير إدارة المساجد ومدير صناعي الخرج

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استقبل محافظ الخرج أ/ مساعد بن عبدالله الماضي ،بمكتبه بديوان المحافظة اليوم الأربعاء الموافق ١٤٤٣/٤/٥هـ فضيلة الشيخ/ عبدالرحمن بن محمد الرويس مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة الخرج وسعادة م/ محمد بن عبدالرحمن عشبان مدير المعهد الصناعي الثانوي بالخرج وفريق الصيانة التطوعية التابع للمعهد الصناعي .

في بداية الاستقبال رحب سعادة المحافظ بهم متمنيا لهم توفيق بعد ذلك استعراض مدير المعهد الصناعي تقرير مفصل عن الاتفاقية الموفقة مع إدارة المسااجد بالخرج كمبادرة للصيانة التطوعية للمساجد بمحافظة الخرج والتي نفذت على مدى عام كامل واشتملت على الأعمال الكهربائية و التبريد والتكييف و اللحام والألمونيوم ، والتي شملت عدد 102 مسجد وجامع تم عمل لها صيانة من قبل الفريق التطوعي .

وأضح مدير إدارة المساجد والدعوة والارشاد بالخرج بأن المبادرة تفتح آفاق الخدمة الاجتماعية والتطوعية لخدمة وصيانة بيوت الله .

وأشاد سعادة المحافظ بالجهود المبذولة من قبل أعضاء هيئة التدريب والمتدربين بالمعهد الصناعي الثانوي بالخرج لصيانة المساجد .

وفي ختام اللقاء كرمت إدارة المساجد والدعوة والارشاد بمحافظة الخرج المشاركين في هذه المبادرة الطيبة .

 

 

 

 

بالصور والفيديو.. محافظ الخرج يلتقي مدير إدارة المساجد ومدير صناعي الخرج

أخبار الخرج
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