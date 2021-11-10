المجلس التعليمي بتعليم الخرج يعقد أولى جلساته للعام الدراسي 1443هـ

الإعلام والاتصال – فاطمة العثمان :
عقد تعليم الخرج جلسته الأولى للمجلس التعليمي لهذا العام ١٤٤٣ هـ برئاسة مدير التعليم رئيس المجلس التعليمي الدكتور خالد بن عبدالله العتيبي وحضور مساعديه للشؤون المدرسية والتعليمية، وأعضاء المجلس التعليمي من مديري إدارات و مكاتب تعليم، ومشرفين ومشرفات، ومعلمين ومعلمات.
هذا واستهل مدير التعليم الجلسة بالترحيب بالحضور ؛ وأوضح أن المجلس التعليمي استشاري إداري يقدم بعض المقترحات فيما يتعلق بالجانب التعليمي والتربوي ويركز على الخبرات وإمكانيات الاستفادة منها ونقلها .
وأكد على أهمية المجلس التعليمي في طرح الظواهر و الموضوعات التي تثري عناصر العملية التعليمية ولها انعكاسات إيجابية على منظومة التعلبم بشكل عام ، فيما أوضح أمين المجلس عبدالرحمن الدوسري الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.
ناقش المجلس بعض القضايا الملحة والتجارب في جلسته الأولى ؛ إذ بدأ المشرف التربوي عصام العتيبي أولى التجارب وهي استخدام تطبيق ( Nearpod ، نيربود ) في التطبيقات التعليمية.
وتناولت المعلمة الدكتورة مضاوي الحربي الممارسات التعليمية الإلكترونية لتعزيز الفهم القرائي .
فيما قدم رئيس التدريب التربوي عبدالله الجميعة اللائحة الجديدة لتقييم الأداء الوظيفي .
وعن توظيف ملفات الإنجاز الإلكترونية في التواصل بين المعلم والمشرف التربوي تحدثت المشرفة التربوية زكية الصويلح.
تخلل الجلسة مداخلات ومقترحات من الأعضاء ، واختُتمت الجلسة بعرض ما يستجد من أعمال وتوصيات.