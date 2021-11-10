مدير تعليم الخرج يدشن معرض إبداع 2022 بمركز الموهوبات

الإعلام والاتصال/ فواز الجليفي :
ضمن فعاليات الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي؛ دشن سعادة مدير التعليم بمحافظة الخرج، د/ خالد بن عبدالله العتيبي، ظهر اليوم الأربعاء، في مركز الموهوبات بالخرج، (معرض إبداع 2022). وذلك بحضور كل من: المساعد للشؤون التعليمية، الأستاذ/ عبدالله الزايدي، ومدير قسم الموهبين، الأستاذ/ ناصر العنقري، ومدير إدارة الإعلام والاتصال، الأستاذ/ خالد الكثيري.حيث سيقام المعرض على مدار يومين، ينفذ فيهما العديد من الفعاليات التربوية والورش التدريبية للطالبات الموهوبات بتعليم الخرج.
وكان قسم الموهوبات قد أعد خطة متكاملة لتنفيذ فعاليات الأولمبياد الوطني، بدأت منذ أسبوع بتسجيل المشاريع المقدمة للمشاركة في المعرض، ثم فرزها وتصنيفها والتأكد من مطابقتها للأخلاقيات العلمية.. ووفق الخطة الزمنية المعدة لهذا البرنامج ستقوم مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية ( بنات ) الأستاذة /شاديه بنت سعيد القحطاني، ومديرات الأقسام بجولة على أرجاء المعرض يوم غد الخميس، حيث سيشاهد الضيوف مشاريع الطالبات الموهوبات، وفي نفس اليوم – بعد نهاية الزيارة – ستبدأ زيارات وفود المدارس، وسيتم تنفيذ ثلاث ورش تدريبية للموهوبات، سيقدمها كل من معلمة الموهوبات الأستاذة/ دانه العتيبي، بعنوان : تصميم الملصق العلمي باستخدام البوربوينت، والورشة الثانية ستكون بعنوان :البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين، وستقدمها الأستاذة/ دلال الشدي، مشرفة الموهوبات، في حين ستقدم معلمة الموهوبات الأستاذة/ منيفة المطرفي، الورشة الثالثة التي ستكون بعنوان: مهارات الاتصال.
وقد دعا قسم الموهوبات الراغبات في حضور الدورات من طالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية، إلى أهمية التسجيل مسبقا في الورش التدريبية، حيث إن الأعداد ستكون محددة، نظرا لتطبيق الإجراءات الاحترازية في المعرض.
يذكر أن البرنامج يهدف إلى: توفير البيئة التنافسية التي تشبع اهتمام الطالبات، و تنمية العلمي، وتطوير مواهبهم العلمية الخاصة.