“الصناعة” توقع مذكرة تفاهم لتمكين 12 ألف سعودي لبناء مستقبلهم الوظيفي في القطاع الصناعي

وقعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية مذكرة تفاهم تستهدف تدريب أكثر من 12 ألف سعودي لبناء مستقبلهم الوظيفي في القطاع الصناعي، وتدريب ألفي موظفة من العاملات في القطاع الصناعي.
كما تستهدف المذكرة، التي وقعتها الوزارة مع الشركة السعودية للمأكولات الخفيفة المحدودة (بيبسيكو)، استحداث إطار عمل مشترك بين الطرفين، من أجل دعم المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة، والمساهمة في تمكين المرأة لتكون عضوًا فاعلًا في النهضة الصناعية.
وأوضح نائب وزير الصناعة، أسامة الزامل، أن الشراكة مع القطاع الخاص تمثل توجهًا استراتيجيًا مهمًا في دعم مسيرة الصناعة في المملكة، وتنمية القدرات البشرية.
وأشار إلى أن المذكرة تفتح المجال واسعًا أمام الشركات الأخرى للمساهمة في تنمية اقتصاد الوطن، وتحفيز الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، وخلق بيئة وظيفية مناسبة لأبناء وبنات الوطن للعمل في القطاع الصناعي.
يُذكر أن حفل توقيع مذكرة التفاهم شهد إطلاق حملة شركة بيبسيكو “سعودي بفخر”، التي تهدف إلى تمكين ما نحو 13.8 ألف من الشباب السعودي ومساعدتهم لبناء مستقبلهم المهني بطريقة أفضل، إضافة إلى تدريب 250 موظفًا من الموظفين في القطاع الخاص وفي قطاع الصناعات الغذائية، ودعم الجاهزية الوظيفية للشباب.
وفق “أخبار 24”.