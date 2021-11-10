نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > تعديل نظام الإجراءات الجزائية بإخضاع رجال الضبط الجنائي لإشراف النيابة العامة
10/11/2021   10:26 م

تعديل نظام الإجراءات الجزائية بإخضاع رجال الضبط الجنائي لإشراف النيابة العامة

+ = -
638

وافق مجلس الوزراء خلال جلسته التي عُقدت يوم 2 /11 / 2021م على تعديل المادة 25 من نظام الإجراءات الجزائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 2) وتاريخ 22 / 1 / 1435هـ. 

 وتضمن التعديل أن “يخضع رجال الضبط الجنائي – فيما يتعلق بوظائفهم في الضبط الجنائي المقررة في هذا النظام – لإشراف النيابة العامة”.

 كما تضمن أنه “للنيابة العامة أن تطلب من الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته أو تقصير في عمله، ولها أن تطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، وتشعر النيابة العامة بما تم في شأن ذلك الطلب، وذلك دون إخلال بالحق في رفع الدعوى الجزائية”.  وفق “أخبار 24”.

تعديل نظام الإجراءات الجزائية بإخضاع رجال الضبط الجنائي لإشراف النيابة العامة

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885184101.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.