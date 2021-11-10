تعديل نظام الإجراءات الجزائية بإخضاع رجال الضبط الجنائي لإشراف النيابة العامة

وافق مجلس الوزراء خلال جلسته التي عُقدت يوم 2 /11 / 2021م على تعديل المادة 25 من نظام الإجراءات الجزائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 2) وتاريخ 22 / 1 / 1435هـ.
وتضمن التعديل أن “يخضع رجال الضبط الجنائي – فيما يتعلق بوظائفهم في الضبط الجنائي المقررة في هذا النظام – لإشراف النيابة العامة”.
كما تضمن أنه “للنيابة العامة أن تطلب من الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته أو تقصير في عمله، ولها أن تطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، وتشعر النيابة العامة بما تم في شأن ذلك الطلب، وذلك دون إخلال بالحق في رفع الدعوى الجزائية”. وفق “أخبار 24”.