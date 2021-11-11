“الحصيني”: اليوم بداية النجم الثالث من الوسم ومدته 13 يوماً وعليكم بشرب الماء لهذا السبب

قال الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني إن اليوم الخميس هو بداية نجم الغفر، وهو ثالث نجوم الوسم ومدته 13 يوماً، مبيناً أنه يعد سادس منازل الخريف وفيه تبدأ المظاهر الشتوية.
وأضاف الحصيني أن الغفر تكثر فيه أمراض البرد كالإنفلونزا والسعال والزكام، كما تزداد فيه برودة الجو ليلاً بينما نهاره معتدل، وأحياناً يميل للبرودة إذا هبت رياح أصلها سيبيري أو قطبي.
وأوضح أن هذه الأيام يطيب فيها شبة الضو وتصبح هناك ضرورة للتدفئة خاصة في الأماكن الخارجية، وتستمر زيادة الليل وتبدأ هجرة قطا نجد (المقطقط)، كما أن الأمطار تكون غزيرة وإذا هطلت ينبت الفقع. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أنه خلال أيام نجم الغفر تقل الرغبة في شرب الماء، لذلك يجب شرب الماء حتى في حالة عدم العطش، كما تستمر زراعة القمح والشعير والخضراوات في وسط المملكة.