تحذير من عادات غذائية يتسبب التمسك بها في عدم فقدان الوزن.. تعرّف عليها

حذّر تقرير حديث، من 6 عادات غذائية قد يتسبب التمسك بها في عدم القدرة على إنقاص الوزن بشكل صحيح.
وأوضح التقرير وفقاً لموقع “Eat This. Not That”، أن تلك العادات تتضمن تناول وجبة العشاء متأخرًا، واستمرار تناول المشروبات الغذائية.
وجاء في قائمة تلك العادات:
ـ عدم تناول البروتين عند الفطور
يُساهم اتباع نظام غذائي غني بالبروتين خاصة مع بداية اليوم في حرق المزيد من السعرات الحرارية، والحفاظ على كتلة الجسم الخالية من الدهون.
ـ قلة الثقة في النظام الغذائي المتّبع
عدم شعور الشخص بالثقة في النظام الغذائي الذي يتبعه يجعل فرص النجاح ضئيلة.
ـ الانتظار لإشباع الجوع الشديد
يُعد أسوأ شيء يفعله الأشخاص الذين يكافحون من أجل إنقاص الوزن هو انتظار تناول الطعام بعدما شعروا بجوع شديد. وفق “أخبار 24”.
ـ تناول وجبة العشاء متأخراً
يؤثر تناول وجبة عشاء كبيرة في وقت متأخر على فرصه في إنقاص الوزن، لكن التحول عن هذا النظام الغذائي يؤدي إلى التمتع بالنشاط والحيوية في الصباح.
ـ تناول المشروبات الغازية
تحتوي المشروبات الغازية مثل الصودا على نسبة عالية جداً من السكر، والتي تؤدي بدورها إلى تقليل التنوع الميكروبي في الأمعاء.
ـ عدم تناول كميات كافية بانتظام
تناول الوجبات بشكل منتظم وبكميات مناسبة يُرسل إلى الدماغ إشارات مفادها بأن هناك طعاماً جاهزاً للاستهلاك ولا داعي للتخزين.