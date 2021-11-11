شكاوى من قراءات عدادات الكهرباء والمياه.. و”المواصفات والمقاييس” تتدخل

تفاعلت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة مع شكاوى السكان من القراءات المرتفعة والخاطئة في بعض الأحيان لعدادات المياه والكهرباء.
وبدأت الهيئة وفقاً لـ”الإخبارية”، في محاولة إيجاد حل جذري لتلك المشكلة من خلال مراجعة برنامج “تقييس” لعدادات المياه والكهرباء.
وتعمل تلك المبادرة على إجراء فحص ميداني لأجهزة القياس؛ للتأكد من صحة القراءات الخاصة بها، حيث يتم تطبيق الفحص بمضخات الوقود والموازين التجارية وعدادات الكهرباء والمياه.
ويُنتظر أن تتسع المبادرة خلال الشهور الخمسة المقبلة لتشمل موازين محلات الأسماك واللحوم، وكذلك المكسرات.
فيديو | شكاوى من عدادات المياه والكهرباء بسبب القراءات الخاطئة ..
وقريبا هيئة المواصفات والمقاييس ستضع حدا لهذه المشكلة#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/QPq4ZD8r4u
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 10, 2021