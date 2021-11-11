نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > شكاوى من قراءات عدادات الكهرباء والمياه.. و”المواصفات والمقاييس” تتدخل
11/11/2021   7:00 ص

شكاوى من قراءات عدادات الكهرباء والمياه.. و”المواصفات والمقاييس” تتدخل

+ = -
1600

تفاعلت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة مع شكاوى السكان من القراءات المرتفعة والخاطئة في بعض الأحيان لعدادات المياه والكهرباء.

وبدأت الهيئة وفقاً لـ”الإخبارية”، في محاولة إيجاد حل جذري لتلك المشكلة من خلال مراجعة برنامج “تقييس” لعدادات المياه والكهرباء.

وتعمل تلك المبادرة على إجراء فحص ميداني لأجهزة القياس؛ للتأكد من صحة القراءات الخاصة بها، حيث يتم تطبيق الفحص بمضخات الوقود والموازين التجارية وعدادات الكهرباء والمياه.

ويُنتظر أن تتسع المبادرة خلال الشهور الخمسة المقبلة لتشمل موازين محلات الأسماك واللحوم، وكذلك المكسرات.

شكاوى من قراءات عدادات الكهرباء والمياه.. و”المواصفات والمقاييس” تتدخل

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885184140.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.