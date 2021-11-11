قال خبير الإرشاد النفسي والأسري، الدكتور عبد الرحمن العازمي، إن المنبهات خاصة القهوة والشاي تُعد من مسببات السعادة بالنسبة للشخص.
وأضاف العازمي خلال إحدى حلقات برنامج “سيدتي” المذاع على قناة “روتانا خليجية”، أن الابتعاد عن أضرار تلك المنبهات يكون بتجنب وضع خلطات ومواد حافظة ومواد كيميائية وكمية سكريات عالية.
ولفت إلى أنه يجب تجنب تناول تلك المنبهات عند الاستيقاظ مباشرة قبل الطعام، مبيناً أن أضرار المنبهات تؤثر على الصحة الداخلية والمعدة، لذا يتطلب تناولها بشكل صحيح. وفق “أخبار 24”.
د. عبد الرحمن العازمي .. خبير الإرشاد النفسي والأسري: من قال إن المنبهات مثل القهوة والشاي والمشروبات الغازية تسبب تقلبات المزاج؟.. هي من مسببات السعادة.. لكن بشروط@drabdrhmanazmi#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/AIuWB2r64Q
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) November 10, 2021