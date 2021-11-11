“الصحة” توضح أبرز أسباب وأعراض متلازمة القولون العصبي.. وتوجه عدة نصائح

أوضحت وزارة الصحة، أبرز أسباب متلازمة القولون العصبي والأعراض الخاص به، مقدمةً بعض النصائح للتعامل مع تلك الحالة.
وبيّنت الوزارة، أن متلازمة القولون العصبي هي اضطراب شائع يؤثر على الأمعاء الغليظة وحالة مزمنة تتطلب التحكم بها مدى الحياة، موضحةً أن أسبابه تتضمن الضغوط وحساسية أعصاب المعدة وتاريخاً عائلياً بالإصابة بالقولون العصبي.
ولفتت إلى أن أعراضه الرئيسية تبدأ بآلام المعدة خصوصاً بعد الأكل وشعور بالانتفاخ، وإسهال مفاجئ أو إمساك وشعور بعدم القدرة على إفراغ المعدة بالكامل أثناء التبرز.
ونوهت إلى أن محفزات أعراض القولون العصبي تكون بعد تناول الأطعمة الحارة أو الدهنية أو الكافيين بجانب الضغوطات والقلق، مضيفةً بأنه يُنصح بعد التشخيص بالإصابة بتحضير المُصاب طعامه بمنزله وتسجيل الأطعمة والأعراض التي تظهر لمعرفة المحفز والاسترخاء.
ونصحت لتقليل الإسهال، محاولة تقليل تناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل الأطعمة المصنوعة من الحبوب الكاملة والمكسرات والبذور، وتجنب المنتجات التي تحتوي على محلي صناعي يسمى “السوربيتول”، مع تناول السوائل بكثرة لتجنب الجفاف. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أنه للتخلص من الإمساك يجب الإكثار من شرب الماء للمساعدة في زيادة ليونة البراز، والإكثار من تناول الأطعمة الغنية بالألياف القابلة للذوبان مثل الشوفان والبقول والجزر والبطاطس المقشرة وبذور الكتان.
وشددت على أنه يتطلب لتخفيف الانتفاخ والغازات، تناول الشوفان بانتظام، وتناول ملعقة كبيرة من بذور الكتان، وشرب النعناع وتجنب الأطعمة التي يصعب هضمها والمنتجات التي تحتوي على محلي صناعي يسمى “السوربيتول”.