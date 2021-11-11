احتفل ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد أمس (الأربعاء)، بزفاف نجله الشيخ حمدان، وسط حضور نائب رئيس دولة الإمارات حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، وعدد من المسؤولين.
وعُقد قران الشيخ حمدان بن زايد على كريمة الشيخ خليفة بن حمدان آل نهيان، ضمن حفل زفاف جماعي “عن بُعد” لـ150 عريساً، وذلك بالتزامن مع احتفالات الدولة باليوم الوطني الخمسين للدولة “اليوبيل الذهبي للاتحاد”.
وتضمن حفل الزفاف، عروضاً من الفنون الشعبية الإماراتية واللوحات والأهازيج التراثية، كما جرى ربط مواقع احتفال العرسان في مختلف إمارات الدولة مع بعضها من خلال “دائرة نقل مباشرة”.
وفق “أخبار 24”.